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«Как вдруг раздалось рычание»: история из детства, насмешившая всех 

Диана Товсепова 9 часов назад
«Вдруг рычание»: история из детства, насмешившая всех
Фото: depositphotos.com
Пользователи Сети зачастую делятся реальными историями из жизни, чтобы получить совет или одобрение. Однако иногда люди переживают настолько нелепые ситуации, что им просто хочется дать остальным возможность посмеяться вместе с ними. "Рамблер" разбирался в истории о детстве, которой поделилась россиянка на одном их популярных форумов:
"Самым обычным зимним утром мы отправились с мамой в детский сад, забрать меня должен был папа, т.к. мама работала в тот день допоздна.
Время к вечеру, за всеми потихоньку приходили родители. Я ждала. В итоге в группе осталась я одна. Повезло, что воспитатель подрабатывала в то время сторожем и меня не стали отправлять в детскую комнату милиции. Близится к полуночи. Тем временем мама приходит домой и видит: папа спит, свет везде выключен, меня нет. У нее истерика: "Где ребенок?". Первое что сделал папа — открыл шкаф. Нет, не для того чтобы одеться и скорее бежать в садик, он надеялся, что я просто спряталась.
Первой в детский сад влетела мама и знаете что она увидела? Меня, жующую булку с вареньем и возмущающуюся, что за мной пришли слишком рано, ведь я ещё не доела.
Ну да ладно. Меня одевают, собираемся домой. Думаете это конец? Дальше смешнее…
Мама поблагодарила воспитателя, что та со мной сидела все это время, и мы собрались домой. Неожиданно появляется папа, сажает меня к себе на плечи и выбегает на улицу, чтобы скорее вернуться домой.
Папа несёт меня домой, а ходит он довольно быстро. Вдруг картинка перед моими глазами резко меняется и я понимаю, что просто лежу и смотрю в небо. Напомню, на улице зима, под ногами скользко. Папа упал, я вместе с ним. Лежали мы секунд 5-10, я не понимала что происходит и просто смотрела на падающие снежинки.
Как вдруг раздается, как мне показалось, рычание. Я испугалась, начала кричать. Папа как ни в чем не бывало встает, опять сажает меня к себе на шею и шагает в сторону дома.
Что это было за рычание? Барабанная дробь… Папа захрапел, потому что просто уснул, т.к. до этого пришел с суток. По этой же причине он проспал тот момент, когда нужно было меня забирать…".
Видео дня. На видео попали люди, едва сбежавшие от оползня
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Безумный мир
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