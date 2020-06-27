«Вдруг рычание»: история из детства, насмешившая всех

Пользователи Сети зачастую делятся реальными историями из жизни, чтобы получить совет или одобрение. Однако иногда люди переживают настолько нелепые ситуации, что им просто хочется дать остальным возможность посмеяться вместе с ними. "Рамблер" разбирался в истории о детстве, которой поделилась россиянка на одном их популярных форумов:

"Самым обычным зимним утром мы отправились с мамой в детский сад, забрать меня должен был папа, т.к. мама работала в тот день допоздна.

Время к вечеру, за всеми потихоньку приходили родители. Я ждала. В итоге в группе осталась я одна. Повезло, что воспитатель подрабатывала в то время сторожем и меня не стали отправлять в детскую комнату милиции. Близится к полуночи. Тем временем мама приходит домой и видит: папа спит, свет везде выключен, меня нет. У нее истерика: "Где ребенок?". Первое что сделал папа — открыл шкаф. Нет, не для того чтобы одеться и скорее бежать в садик, он надеялся, что я просто спряталась.

Первой в детский сад влетела мама и знаете что она увидела? Меня, жующую булку с вареньем и возмущающуюся, что за мной пришли слишком рано, ведь я ещё не доела.

Ну да ладно. Меня одевают, собираемся домой. Думаете это конец? Дальше смешнее…

Мама поблагодарила воспитателя, что та со мной сидела все это время, и мы собрались домой. Неожиданно появляется папа, сажает меня к себе на плечи и выбегает на улицу, чтобы скорее вернуться домой.

Папа несёт меня домой, а ходит он довольно быстро. Вдруг картинка перед моими глазами резко меняется и я понимаю, что просто лежу и смотрю в небо. Напомню, на улице зима, под ногами скользко. Папа упал, я вместе с ним. Лежали мы секунд 5-10, я не понимала что происходит и просто смотрела на падающие снежинки.

Как вдруг раздается, как мне показалось, рычание. Я испугалась, начала кричать. Папа как ни в чем не бывало встает, опять сажает меня к себе на шею и шагает в сторону дома.