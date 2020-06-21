Школьникам задали спланировать собственные похороны 

Школьникам из британского Лестера во время самоизоляции задали спланировать собственные похороны. Им разослали анкеты с вопросами об организации этого мероприятия, пишет газета The Sun.

В частности, восьмиклассников католической церкви Святого Павла спросили, какие цветы они хотели бы видеть на своей могиле, какая музыка должна звучать на похоронах и кого можно пригласить в качестве гостей. Кроме того, у детей поинтересовались, хотят они быть похоронены или кремированы.

Родители школьников раскритиковали такое задание. Одна из матерей отметила, что это особенно жестоко на фоне эпидемии коронавируса, когда ежедневно умирают тысячи людей. Также один из учителей добавил, что подобное задание может ранить ребенка, который недавно потерял кого-то из близких.

В учебном заведении уже извинились за подобное задание и сказали, что разослали его по ошибке.