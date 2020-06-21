В чем феномен рыбного дождя 

В некоторых странах (Гондурас, Мексика и др.) можно наблюдать довольно редкое и необычное метеорологическое явление — "рыбный дождь", когда во время непогоды улицы буквально засыпает огромным количеством рыбы. "Рамблер" рассказывает, каким образом появляется данный феномен.

Открытые источники

Еще в 1555 году шведский епископ Олаф Магнус создал гравюру, на которой изображается "рыбный дождь". Для всего мира кроме Гондураса падающая с небес рыба — это пугающее и странное явление. Образуется оно, по словам ученых, благодаря смерчу, который, проходя над водной гладью, втягивает жидкость и все, что в ней содержится.

Согласно другой версии, рыба является речной и плывет она из ближайшей реки в пещерные воды. Сильный дождь переполняет поток, выбрасывая рыбу из привычного места обитания.

Третий вариант более неправдоподобен: некоторые верят, что "рыбный дождь" проходит из-за испанского миссионера Хосе Мануэля Субирана, который посещал Гондурас с 1856 по 1864 годы. Священник молился за бедных людей 3 дня и 3 ночи, прося Бога о чуде, что помогло бы нищим выжить. Чудо и произошло, принимая формат ежегодного явления.

Есть и более неприятный феномен — "дождь из медуз", который выпадал в Японии, Китае и даже в Иркутской области. А благодаря пронесшемуся над небольшим озером вихрю жители Сербии в 2005 году увидели осадки в виде дождя из лягушек.