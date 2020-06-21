Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москвич купил девушке билет в несуществующий театр Ефремова 

Мослента и ещё 2 44 минуты назад
Москвич купил девушке билет в несуществующий театр
Фото: Мослента
Житель Москвы решил пригласить новую знакомую на свидание и купил билеты в несуществующий театр имени Ефремова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет агенство «Москва».
Сообщается, что 18-летний москвич в социальной сети «ВКонтакте» познакомился с девушкой и договорился с ней о совместном походе на спектакль в театр Ефремова. Та прислала ему ссылку для оплаты билетов на сумму 3 тысячи 50 рублей. Позже молодой человек выяснил, что такого театра в столице нет. Он написал новой знакомой, но она перестала выходить на связь. Москвич обратился в полицию, сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Видео дня. Мужчина потратил 5000 фунтов, чтобы стать русалкой
Мослента: последние новости
История появления первых лечебных заведений История появления первых лечебных заведений Странные случаи, которые происходили в мавзолее Странные случаи, которые происходили в мавзолее В московском супермаркете заметили пенсионерку с козой В московском супермаркете заметили пенсионерку с козой
Безумный мир , Другое , МВД , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикий отрыв: реальные фото с сельских свадеб
Дикий отрыв: реальные фото с сельских свадеб
Эксперты объяснили, как нельзя заряжать телефон
Эксперты объяснили, как нельзя заряжать телефон
Эскимосы оценили оскорбительность мороженого
Эскимосы оценили оскорбительность мороженого
Видео
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
Женщина встретила загадочное лысое существо
00:23
Женщина встретила загадочное лысое существо
Безумный мир
В Норвегии дома ушли в море
02:27
В Норвегии дома ушли в море
Истории
Пилот-неумеха уронил вертолет в водоем
00:20
Пилот-неумеха уронил вертолет в водоем
Безумный мир Люди
Минобороны рассекретило бумаги о Параде Победы в 1945
01:45
Минобороны рассекретило бумаги о Параде Победы в 1945
Истории
Бульдоги-скейтеры сцепились за доску
00:40
Бульдоги-скейтеры сцепились за доску
Безумный мир
Как люди жили без туалетной бумаги
02:18
Как люди жили без туалетной бумаги
Вещи
На видео попал «жалкий» взрыв офиса связи в КНДР
00:32
На видео попал «жалкий» взрыв офиса связи в КНДР
Безумный мир
Эскимосы оценили оскорбительность мороженого
02:39
Эскимосы оценили оскорбительность мороженого
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение