Москвич купил девушке билет в несуществующий театр

Житель Москвы решил пригласить новую знакомую на свидание и купил билеты в несуществующий театр имени Ефремова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет агенство «Москва».

Сообщается, что 18-летний москвич в социальной сети «ВКонтакте» познакомился с девушкой и договорился с ней о совместном походе на спектакль в театр Ефремова. Та прислала ему ссылку для оплаты билетов на сумму 3 тысячи 50 рублей. Позже молодой человек выяснил, что такого театра в столице нет. Он написал новой знакомой, но она перестала выходить на связь. Москвич обратился в полицию, сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.