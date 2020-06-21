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Безопасный секс: британка с коронафобией занимается любовью только в маске и перчатках 

BigPicture.ru 3 часа назад
Британка занимается сексом только в маске и перчатках
Фото: BigPicture.ru
У 26-летней Мелани Дженнингс развился настолько большой страх перед коронавирусом, что она решила обезопасить сексуальную жизнь по максимуму. С начала карантина девушка занимается любовью с бойфрендом только в маске и перчатках.
Перед сексом британка тщательно убирает комнату и обрабатывает кровать дезинфектантом. Парень Мелани, 24-летний Джо, утверждает, что он не против таких мер предосторожности. Специалисты Гарвардского университета утверждают, что если партнеры будут надевать маски во время секса, они смогут снизить риск заражения COVID-19. Мелани настолько боится коронавируса, что решила соблюдать все меры предосторожности даже с любимым человеком. Джо согласен с правилами, которые ввела его любимая, потому что тоже боится заразиться коронавирусом. Он готов на все, чтобы Мелани чувствовала себя в безопасности.
Страх перед коронавирусом заставляет людей не только вносить изменения в интимную жизнь, но и бороться с лишним весом. Три пышки из Великобритании по-настоящему испугались за свою жизнь во время пандемии и решили похудеть, чтобы сохранить здоровье.
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Безумный мир , Гарвардский университет
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