Британка занимается сексом только в маске и перчатках

У 26-летней Мелани Дженнингс развился настолько большой страх перед коронавирусом, что она решила обезопасить сексуальную жизнь по максимуму. С начала карантина девушка занимается любовью с бойфрендом только в маске и перчатках.

Перед сексом британка тщательно убирает комнату и обрабатывает кровать дезинфектантом. Парень Мелани, 24-летний Джо, утверждает, что он не против таких мер предосторожности. Специалисты Гарвардского университета утверждают, что если партнеры будут надевать маски во время секса, они смогут снизить риск заражения COVID-19. Мелани настолько боится коронавируса, что решила соблюдать все меры предосторожности даже с любимым человеком. Джо согласен с правилами, которые ввела его любимая, потому что тоже боится заразиться коронавирусом. Он готов на все, чтобы Мелани чувствовала себя в безопасности.

Страх перед коронавирусом заставляет людей не только вносить изменения в интимную жизнь, но и бороться с лишним весом. Три пышки из Великобритании по-настоящему испугались за свою жизнь во время пандемии и решили похудеть, чтобы сохранить здоровье.