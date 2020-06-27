Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне рассказали про своих несносных соседей и их «бесячие» выходки 

Диана Товсепова 8 часов назад
Русские рассказали о бесячих поступках наглых соседей
Фото: Кадр из сериала "Соседи"
Каждый из нас, скорее всего, хотя бы раз в жизни был зол на своих соседей или даже вступал с ними в откровенный конфликт. Некоторые годами "воюют" между собой, строят козни и даже соседские заговоры. В одном из популярных сообществ в Instagram россияне поделились своим опытом с несносными соседями и их ужасно раздражающими выходками.
"Уже 2 года сосед снизу жалуется на меня за то, что я строчу по ночам на швейной машинке. Жаловался на меня домовладельцу дома, вызывал участкового, стучал в дверь среди ночи, сегодня приходил его сын. И так каждый месяц, кто то от него приходит, объясняю, проверяют, уходят. Швейной машинки у меня не было и нет…"
"У соседки сверху сын вернулся из тюрьмы. И начались у нас веселые времена. Просыпались мы под песню "там по периметру горят фонари и одинокая гитара поет", обедали под песню "тает тает тает на дороге грязный снег, а меня марток встречает ", ну и засыпали под его любимую песню Круга "Владимирский централ". Иногда случались изменения в репертуаре, и мы слушали группу Нэнси "Горько плакала ива" и Ирину Алегрову…"
"Бывшая соседка всегда называла меня проституткой как только проходила мимо неё, а мне было на тот момент всего 12 лет… и так в течении 6 лет, каждый божий день"
"У меня был отбитый сосед через стенку, бывший баскетболист. Как-то ему не понравилась моя сушилка для одежды (мы жили в разделённой квартире и можно было спокойно ставить сушилку в коридор). И он вместо того что бы мне сказать об этом нормально, начал бузить на меня и скинул мне ее со второго этажа со всем содержимым"
Среди всех этих ситуаций были и такие, в реальность которых сложно поверить:
"У родителей в доме тоже не адекватная бабуля живет! Хотели поставить домофон не пойми от какой фирмы и мой отец был против, дак эта бабуля на***а под дверь и саму дверь обмазала!Вонь дикая… Вызвали участкового и как итог этой бабке пришлось выполнять общественные работы и в том числе отмыть весь подъезд — бабка не знала что у нашего соседа домофон и запись сохранилась…".
*Прим. ред: орфография и пунктуация авторов сохранены.
Видео дня. На видео попали люди, едва сбежавшие от оползня
Комментарии 11
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Каким стал бы СССР, если бы власть захватил Троцкий
Каким стал бы СССР, если бы власть захватил Троцкий
Почему Гитлер считал цыган «угрозой»
Почему Гитлер считал цыган «угрозой»
Какие сообщения нужно сразу удалять с телефона
Какие сообщения нужно сразу удалять с телефона
Видео
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
Реальные люди, с которых списали героев книг
03:05
Реальные люди, с которых списали героев книг
Люди Истории
Странные вещи, упавшие на людей с неба
05:59
Странные вещи, упавшие на людей с неба
Безумный мир
Страны, в которых победили коррупцию
10:08
Страны, в которых победили коррупцию
Места Безумный мир
К чему приводят игры с яйцами
00:10
К чему приводят игры с яйцами
Люди
Пес на радостях станцевал чечетку
00:13
Пес на радостях станцевал чечетку
Безумный мир
Как кумиром солдат стал придуманный герой
02:47
Как кумиром солдат стал придуманный герой
Истории
Ворона и белка сцепились из-за орехов
01:12
Ворона и белка сцепились из-за орехов
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение