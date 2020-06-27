Русские рассказали о бесячих поступках наглых соседей

Каждый из нас, скорее всего, хотя бы раз в жизни был зол на своих соседей или даже вступал с ними в откровенный конфликт. Некоторые годами "воюют" между собой, строят козни и даже соседские заговоры. В одном из популярных сообществ в Instagram россияне поделились своим опытом с несносными соседями и их ужасно раздражающими выходками.

"Уже 2 года сосед снизу жалуется на меня за то, что я строчу по ночам на швейной машинке. Жаловался на меня домовладельцу дома, вызывал участкового, стучал в дверь среди ночи, сегодня приходил его сын. И так каждый месяц, кто то от него приходит, объясняю, проверяют, уходят. Швейной машинки у меня не было и нет…"

"У соседки сверху сын вернулся из тюрьмы. И начались у нас веселые времена. Просыпались мы под песню "там по периметру горят фонари и одинокая гитара поет", обедали под песню "тает тает тает на дороге грязный снег, а меня марток встречает ", ну и засыпали под его любимую песню Круга "Владимирский централ". Иногда случались изменения в репертуаре, и мы слушали группу Нэнси "Горько плакала ива" и Ирину Алегрову…"

"Бывшая соседка всегда называла меня проституткой как только проходила мимо неё, а мне было на тот момент всего 12 лет… и так в течении 6 лет, каждый божий день"

"У меня был отбитый сосед через стенку, бывший баскетболист. Как-то ему не понравилась моя сушилка для одежды (мы жили в разделённой квартире и можно было спокойно ставить сушилку в коридор). И он вместо того что бы мне сказать об этом нормально, начал бузить на меня и скинул мне ее со второго этажа со всем содержимым"

Среди всех этих ситуаций были и такие, в реальность которых сложно поверить:

"У родителей в доме тоже не адекватная бабуля живет! Хотели поставить домофон не пойми от какой фирмы и мой отец был против, дак эта бабуля на***а под дверь и саму дверь обмазала!Вонь дикая… Вызвали участкового и как итог этой бабке пришлось выполнять общественные работы и в том числе отмыть весь подъезд — бабка не знала что у нашего соседа домофон и запись сохранилась…".

*Прим. ред: орфография и пунктуация авторов сохранены.