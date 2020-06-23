Женщина зашла в уборную и обогатила своего мужа

Мир устроен так, что мы никогда не знаем, какое из наших спонтанных решений способно перевернуть жизнь. Так случилось с американцем, чья судьба перевернулась тогда, когда он совсем этого не ожидал.

Как выяснил "Рамблер", житель Южной Каролины, по просьбе жены остановился у заправки, потому как женщине нужна была уборная. Перед тем, как жена отправилась "пудрить носик", американец заметил сидящего в другой машине мужчину, который стирал защитный слой лотерейного билета. Тут он решил последовать его примеру, чтобы скрасить ожидание супруги, но она предупредила его, что лотерея — это всего лишь афера.

«Я сразу сказала: "Нет, не надо"», — вспоминает она.

После убедительной речи жена отправилась в уборную, оставив мужа в сомнениях.

Однако азарт и нежелание несколько минут сидеть без дела взяли свое. Через пару мгновений мужчина уже стирал защитный слой купленного билета. Еще через несколько секунд его жизнь перевернулась — американец сорвал джекпот, выиграв главный приз в полмиллиона долларов.

Сюрприз, который ждал женщину после возвращения из уборной, пара запомнит на всю жизнь, а свой приз супруги планируют "спустить" на путешествия. Правда очевидно, им придется подождать хотя бы окончания пандемии.