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Турист в Шотландии сделал новое фото Лох-Несского чудовища 

Мир24 и ещё 2 4 часа назад
Турист сделал новое фото Лох-Несского чудовища
Фото: Мир24
Стив Чаллис из Саутгемптона был в отпуске в Шотландии в сентябре прошлого года вместе со своим братом. Парни приехали на территорию средневекового замка Аркарт на берегу озера Лох-Несс, отошли от группы туристов, чтобы побродить по окрестностям и сделать фото противоположного берега. Но внезапно Стив заметил «что-то вроде ряби на воде».
«Я сделал пару снимков, а затем эта большая рыба то поднялась из воды, то снова исчезла. Это существо появилось только в одном кадре, и, честно говоря, это было как некая случайная вспышка. Я смотрел некоторое время через объектив, щелкал кадры, но больше его не видел»,
— рассказал очевидец изданию Daily Record.
Мир24
По словам Стива, чудище было в 30 футах (чуть больше 9 м) от него и выглядело примерно на 8 футов (2,4 м) длиной. Он пояснил, что просмотреть фотографии, которые он сделал во время двухнедельной поездки, смог только во время карантина и самоизоляции.
В Сети фото Стива собрало множество комментариев, люди были уверены, что это то самое чудовище озера Лох-Несс, но сам фотограф считает, что это большая рыба, сом или тюлень.
Писатель и эксперт по Лох-Несским монстрам Роланд Уотсон сомневается в подлинности фотографий.
«Если это подлинное изображение существа в озере Лох-Несс, то оно легко войдет в первую тройку лучших фото монстра всех времен. Я на связи со Стивом, чтобы развеять свои возражения и опасения об этом фото и его возможной обработки в Photoshop. Так что посмотрим, куда это нас приведет»,
— сказал Уотсон.
Эксперт по цифровой фотографии также выразил сомнение, заявив, что, скорее всего, фото обработано из-за чрезмерной насыщенности цвета и нечеткой картинки предполагаемого животного на основном фоне.
«В Google есть фотографии, изображающие больших монстров с огромным числом петель, как у змеи или тому подобное, мой снимок совсем не похож на это. Я искренне думаю и по сей день, что это просто большая рыба»,
— заключил Стив.
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Безумный мир , Google
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