Мужчина поймал самую большую рыбу в жизни 

Житель австралийского штата Квинсленд отправился на рыбалку вблизи города Рейнбоу-Бич и выловил гигантского трехполосного луциана. Об этом сообщает сайт ABC News.

Эд Фалконер (Ed Falconer) поехал на рыбалку на своей лодке, чтобы во время пандемии коронавируса поддержать судно в работоспособном состоянии. Он закинул удочку и почувствовал, что рыба попалась на крючок. По силе сопротивления рыбы он предположил, что поймал крупную треску. На то, чтобы извлечь ее, у него ушло 20 минут. Когда он достал улов из воды, оказалось, что это 22-килограммовый трехполосный луциан. Длина рыбы составляла 104 сантиметра.

«Я рыбачил в этих водах 30 лет, и крупнейшая рыба, которую я поймал, весила 19 килограммов. Это почти максимальный размер», — сказал он.

По словам Фалконера, пойманный им луциан вдвое превышает средний вес рыбы, которую он ловит со своей лодки.

Эксперт по рыбам из музея Квинсленда Джефф Джонсон (Jeff Johnson) сказал, что вес трехполосного луциана совпадает с тем, который был зафиксирован в изданной в 1962 году книге. «Это очень примечательный улов и мечта любого рыбака», — сказал он. Джонсон добавил, что надеется, что с помощью этого экземпляра ученые выяснят, как долго могут жить трехполосные луцианы.

Фалконер предположил, что рыба довольно старая. Он планирует отдать ее в Квинслендское управление рыболовства, чтобы ее исследовали ученые.