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Мужчина поймал самую большую рыбу в жизни 

Мария Сергеева 5 часов назад
Мужчина поймал самую большую рыбу в жизни
Фото: ABC News
Житель австралийского штата Квинсленд выловил около города Рейнбоу-Бич гигантского трехполосного луциана. Об этом сообщает сайт ABC News.
Поехавший на своей лодке на рыбалку Эд Фалконер, закинув удочку, ощутил, что рыба попалась на крючок. По силе сопротивления он подумал, что поймал крупную треску, а оказалось, что наживку заглотил 22-килограммовый трехполосный луциан. Чтобы вытащить его из воды потребовалось 20 минут. Длина рыбы составила 104 сантиметра.
"Я рыбачил в этих водах 30 лет, и крупнейшая рыба, которую я поймал, весила 19 килограммов. Это почти максимальный размер" — рассказал он, добавив, что пойманный луциан вдвое превышает средний вес рыбы, которую он обычно ловит.
Фалконер считает, что рыба довольно старая. Рыбак планирует отдать ее в Квинслендское управление рыболовства, чтобы луциана исследовали ученые.
"Я заморозил ее и позвонил таксидермисту. После того, как мы сделаем чучело, мы отдадим ее в местное управление рыболовства для исследования. Ученые вынимают определенную кость из головы рыбы и могут узнать ее возраст и подобную информацию" — пояснил австралиец.
Ранее "Рамблер" писал о том, почему у русских возникает «генетическая нищета».
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Безумный мир , телеканал АВС
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