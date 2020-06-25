Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыт секрет фотографии лох-несского чудовища 

Мария Сергеева 2 часа назад
Раскрыт секрет фотографии лох-несского чудовища
Фото: Facebook/Steve Carrington
Раскрыт секрет фотографии лох-несского чудовища, опубликованной британцем Стивом Чаллисом. По информации сайта Science Alert, изображение оказалось поддельным.
Пользователи Twitter заметили, что узор на спине неизвестного существа совпадает с отметинами на спине огромного сома, пойманного два года назад в Италии. Вес рыбы составил 130 килограммов, а длина — 268 сантиметров.
@angling_times
Суть в том, что у каждой особи уникальное расположение пятен, что можно использовать как и отпечатки пальцев людей для идентификации. Подобное совпадение свидетельствует о том, что при подделке изображения использовался снимок сома, выловленного из реки По в 2018 году.
@supahflylol
Ранее "Рамблер" писал о том, что мужчина поймал самую большую рыбу в жизни.
Видео дня. Мужчина устроил заплыв на улице в Подмосковье
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главные тайны Могилы Неизвестного Солдата
Главные тайны Могилы Неизвестного Солдата
На видео попали люди, едва сбежавшие от оползня
На видео попали люди, едва сбежавшие от оползня
Как назначалась цена товара, когда не было ценников
Как назначалась цена товара, когда не было ценников
Видео
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
К чему приводят игры с яйцами
00:10
К чему приводят игры с яйцами
Люди
Пес на радостях станцевал чечетку
00:13
Пес на радостях станцевал чечетку
Безумный мир
Как кумиром солдат стал придуманный герой
02:47
Как кумиром солдат стал придуманный герой
Истории
Ворона и белка сцепились из-за орехов
01:12
Ворона и белка сцепились из-за орехов
Безумный мир
На видео попали люди, едва сбежавшие от оползня
00:40
На видео попали люди, едва сбежавшие от оползня
Люди
Женщина встретила загадочное лысое существо
00:23
Женщина встретила загадочное лысое существо
Безумный мир
Где находится самая высокая гора Солнечной системы
11:34
Где находится самая высокая гора Солнечной системы
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение