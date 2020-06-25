Раскрыт секрет фотографии лох-несского чудовища, опубликованной британцем Стивом Чаллисом. По информации сайта Science Alert, изображение оказалось поддельным.

Пользователи Twitter заметили, что узор на спине неизвестного существа совпадает с отметинами на спине огромного сома, пойманного два года назад в Италии. Вес рыбы составил 130 килограммов, а длина — 268 сантиметров.

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Суть в том, что у каждой особи уникальное расположение пятен, что можно использовать как и отпечатки пальцев людей для идентификации. Подобное совпадение свидетельствует о том, что при подделке изображения использовался снимок сома, выловленного из реки По в 2018 году.