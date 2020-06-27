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Зачем лошади велосипед и другие странные патенты 

Александра Нечаева 4 часа назад
Зачем лошади велосипед и другие странные патенты
Фото: Depositphotos
Стремление оставить свой след в истории присуще многим людям. Но некоторым, видимо, не слишком важно, как именно их будут вспоминать потомки. Иначе, как расценить огромное количество бесполезных изобретений, которые люди создали и даже запатентовали. Хотя, кто знает, может быть, через несколько десятков лет что-то из того, о чем сегодня расскажет «Рамблер», человечеству и пригодится. Но это не точно.

Ложка для усов

Вероятно, тот, кто запатентовал эту вещь, сам сталкивался с этой проблемой. У запатентованной по всем правилам ложки есть специальное приспособление, которое отодвигает усы, чтобы они не запачкались едой.

Велосипед для лошади и велосипед-«парусник»

Кто-то, возможно, решил пошутить, запатентовав настоящий велосипед для лошади. Но при желании его можно сконструировать по имеющимся чертежам. Также велосипедисты могли бы оценить и устройство, позволяющее экономить силы. А именно — парус, прикрепленный к велосипедной раме. Правда, как тормозить, разогнавшись по ветру, человек, запатентовавший такой велосипед, так и не придумал.

Собачьи часы

Этим предметом пользоваться, правда, предлагают не четвероногим любимцам, а их хозяевам. Часы и минуты этого прибора автоматически умножают человеческие часы и минуты на семь, показывая, сколько именно времени прошло с того или иного момента по меркам жизни питомца.
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