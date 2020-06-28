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Суд отправил танцовщицу в тюрьму на три года за «развратные» видео 

WMJ.ru и ещё 1 1 час назад
Танцовщицу отправили в тюрьму за «развратные» видео
Фото: WMJ.ru
Девушка получила тюремный срок и крупный штраф.
Египетская танцовщица живота была заключена в тюрьму на три года после того, как суд постановил, что она подстрекала людей к «разврату» с помощью роликов в TikTok.
Как сообщает издание Mirror, 42-летняя танцовщица Сама эль-Масри также была оштрафована на 18 000 долларов за посты в социальных сетях.
Женщина была арестована в апреле во время расследования по делу публикации видео и фотографий в Интернете, которые прокуроры назвали «развратными и провокационными».
Она отвергла обвинения, заявив, что контент был украден с телефона и опубликован без ее согласия. Однако в субботу Каирский суд заявил, что она нарушила нравственные и семейные ценности, использовав свои аккаунты в Instagram и TikTok с целью распространения «безнравственности». Суд отправил танцовщицу за решетку на три года.
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