Танцовщицу отправили в тюрьму за «развратные» видео

Девушка получила тюремный срок и крупный штраф.

Египетская танцовщица живота была заключена в тюрьму на три года после того, как суд постановил, что она подстрекала людей к «разврату» с помощью роликов в TikTok.

Как сообщает издание Mirror, 42-летняя танцовщица Сама эль-Масри также была оштрафована на 18 000 долларов за посты в социальных сетях.

Женщина была арестована в апреле во время расследования по делу публикации видео и фотографий в Интернете, которые прокуроры назвали «развратными и провокационными».

Она отвергла обвинения, заявив, что контент был украден с телефона и опубликован без ее согласия. Однако в субботу Каирский суд заявил, что она нарушила нравственные и семейные ценности, использовав свои аккаунты в Instagram и TikTok с целью распространения «безнравственности». Суд отправил танцовщицу за решетку на три года.