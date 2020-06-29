Нешуточное противостояние двух исполинов было запечатлено в природоохранном заповеднике Крюгера, ЮАР.
Двое агрессивно настроенных по отношению друг к другу самцов устроили бой за территорию парка, на которой паслась представительница слабого жирафьего пола.
Впрочем самка не стала дожидаться, когда самцы определят победителя и демонстративно покинула поляну.
Жирафы на протяжении нескольких минут использовали свои длинные шеи в качестве доказательств силы, но так и не смогли добиться капитуляции друг друга.