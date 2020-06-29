Мужчина случайно купил 28 автомобилей и запаниковал

Житель Германии случайно приобрел сразу 28 автомобилей Tesla Model 3 и получил счет на 1,4 миллиона евро (110,5 миллиона рублей). Об этом рассказал сын немца под псевдонимом Ballon-man на портале Reddit.

Автор поста написал, что его отец хотел заменить устаревший семейный автомобиль Ford Kuga и решил приобрести электромобиль Tesla Model 3 на сайте производителя.

Он добавил к своему онлайн-заказу опцию автопилота и нажал кнопку «подтвердить», но после этого ничего не произошло. Покупатель нажал кнопку еще раз, но и на этот раз сайт не выдал подтверждения заказа. Немец два часа продолжал попытки заказать электромобиль, пока на сайте не открылась страница с благодарностью за покупку и сообщением, что заказанные клиентом 28 автомобилей в скором времени будут доставлены ему. Общая стоимость заказа составила 1,4 миллиона евро (110,5 миллиона рублей). Сообщение заставило мужчину запаниковать.

Обычно Tesla при оформлении заказа взимает невозвратный платеж в размере 100 евро (7,8 тысячи рублей). В этом случае мужчине пришлось бы заплатить за ошибочный заказ 2,8 тысячи евро (221,1 тысячи рублей). Однако в данном случае компания, известная тем, что неохотно возмещает деньги за свои продукты, отнеслась с пониманием к звонку ошеломленного мужчины. Она вернула невозвратный платеж и предложила мужчине разместить новый заказ на автомобиль.