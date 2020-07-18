Самые экстремальные развлечения народов мира

У каждого народа есть свои национальные забавы. Англичане обожают скачки и футбол, у жителей скандинавских стран в почете коньки и лыжи, а горцев Кавказа — борьба. Но есть развлечения, которые не афишируют из-за их опасности или даже аморальности. Они существуют почти во всех странах и мы расскажем о некоторых из них.

Национальная японская забава кантё

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Сложно найти в мире больших затейников чем жители Страны восходящего солнца. Странное чувство умора и некоторая склонность к садизму породила такое странное развлечение как кантё. Слово это переводится с японского как «клизма» и оно очень точно описывает суть забавы.

Играющий в кантё складывает вместе ладони рук, вытягивая вперед и соединяя в виде острия указательные пальцы. Его задача подкрасться к жертве, которая не ожидает нападения, и вонзить пальцы ему в анус. Игра широко распространена среди школьников и студентов, но подвергнуться нападению можно и просто в веселой дружеской компании. Бывает, что игра заканчивается травмами заднего прохода, сломанными пальцами или дракой, но это никого не смущает — традиции есть традиции.

Поливальный понедельник славян

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Представьте себе, что вы идете весенним утром понедельника на работу, с соответствующим ситуации настроением. И вдруг, откуда ни возьмись, выскакивают из-за угла парни и девчонки и в несколько ведер окатывают вас водой с головы до ног. Ваш костюм промок, в портфеле с бумагами вода, а настроение пробило дно и устремилось к отрицательным отметкам.

Если все описанное выше произошло с вами, то это значит, что вы в Западной Украине, Чехии или Польше. Поливальный понедельник празднуют в странах Карпатского региона на следующий день после Пасхи. Это очень древний славянский праздник, родственный дню Ивана Купала. Окатывание друг друга и прохожих водой символизирует очищение от скверны души и тела.

Выруби белого

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Игра «Выруби белого» или «Нокаут» — это развлечение темнокожей молодежи в США. Правила этой отвратительной забавы предельно просты — нужно подойти на улице к заранее намеченной жертве другой расы и постараться сбить ее с ног одним ударом кулака. На «дело» обычно отправляются большой компанией, которая с интересом следит за происходящим и не дает игроку халтурить.

Впрочем, нападения на румяных двухметровых фермеров из Канзаса крайне редки — афроамериканская молодежь чаще всего нападает на тех, кто не может дать отпор. Страдают подростки, женщины, пенсионеры и инвалиды. Свои игрища участники оправдывают расплатой за столетия рабства и унижений, но полицией эти доводы не принимаются.

Опасные игры с животными

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При упоминании жестоких забав с участием животных, каждый наверняка сразу вспомнить испанскую корриду. Эта традиция зародилась еще в бронзовом веке и у нее до сих пор миллионы поклонников. У корриды множество разновидностей, от боя быка с пикадором, до смешной клоунады, когда наряженные в яркие костюмы игроки убегают от разъяренных быков. Наиболее жестоким подвидом можно считать стравливание быка и лошади, когда в смертельной схватке сталкиваются ни в чем неповинные животные.

Но есть и более необычные игры с представителями фауны. Например, в 1960-х годах в США было очень популярно экстремальное развлечение с осьминогом. Происходило все на северо-западном побережье страны, где встречаются спруты весом до 40 кг. Задача участника состязания нырнуть на глубину, отыскать там моллюска и, преодолевая его сопротивление, поднять наверх. Нужно добавить, что акваланги при этом не использовались. Запретили антигуманную игру в 1976 году.

Зацепинг

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Это интернациональное и очень опасное развлечение ежегодно уносит сотни жизней парней и девушек. В Индии и Бангладеш зацепинг — шанс добраться до нужного места, когда не влез в вагон. В развитых странах — это просто рискованный способ показать молодецкую удаль и презрение к смерти.

Если в Индии ежегодно гибнут из-за езды снаружи вагонов 15 тысяч человек, то в Европе счет идет на десятки и сотни. Количество смертей в той же Германии могло бы быть не 40, а 400 в год, но спасают принимаемые на транспорте меры — датчики, видеокамеры, специальные ограждения.

Беги или умри

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Еще одно смертельное развлечение, популярное в основном среди российских школьников. Играющие должны перебежать дорогу как можно ближе к капоту движущегося транспортного средства. Выскакивают участники экстремальной забавы из засады, не оставляя водителям времени для торможения или маневра.

Экстремалов нередко подстерегает гибель под колесами или инвалидность. Еще чаще игроки попадают в руки водителей и подвергаются воспитательным воздействиям, которые абсолютно оправданы — затрещинам и выкручиванию ушей. В школах России проводятся профилактические лекции об опасности таких пробежек, но поклонников смертельной забавы меньше не становится.