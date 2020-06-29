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В интим-магазине новосибирец украл необычные капли для жены 

СОВА и ещё 1 29 июня 2020
Россиянин ограбил секс-шоп ради жены
Фото: СОВА
Однако он раскаялся в содеянном.
В минувшие выходные житель Новосибирска решил побаловать себя и жену необычными товарами и украл из интим-магазина возбуждающие желание препараты — капли для женщин и капсулы для мужчин. Об этомпишет портал Сиб.фм.
Обнаружившая пропажу сотрудница торговой точки нажала тревожную кнопку, однако прибывшие правоохранители не застали хулигана. На следующий день они запланировали просмотр записей с камер видеонаблюдения, чтобы составить на мужчину ориентировку. Однако история закончилась достаточно неожиданно.
Ранним утром "Казанова" в сопровождении жены решил вернуться в интим-салон и заплатить за похищенный товар. Мужчина раскаялся в содеянном и отдал за украденную продукцию 4990 рублей.
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