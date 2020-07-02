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Студенты в США устроили вечеринки ради заражения коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 1 7 часов назад
Студенты США устроили вечеринки для заражения COVID-19
Фото: Lenta.ru
Студенты намеренно организовывали «коронавирусные вечеринки» в американском городе Таскалуса, штата Алабама, в разгар эпидемии. Об этом ABC News сообщила члена городского совета Соня Маккинстри (Sonya McKinstry).
Как выяснилось, учащиеся специально собирались вместе и устраивали своеобразное соревнование. Выигрывал в нем тот человек, который первый из присутствовавших на вечеринке заражался коронавирусом. За это он получал бы деньги: присутствовавшие на вечеринке специально скидывались на «главный приз».
Изначально власти Таскалусы считали, что «это был своего рода слух», однако, проведя расследования, убедились в реальности действий молодежи. При этом вечеринки действительно посещали и люди, у которых был положительный результат теста на коронавирус. МакКинстри подчеркнула, что подобная ситуация опасна: по ее словам, многие подростки посещали «COVID-вечеринки», даже не зная их смысла. В то же время точно неизвестно, заболел ли кто-то именно после контакта с инфицированными.
В этой связи пресс-секретарь Департамента здравоохранения штата Алабама Эррол Шихан (Arrol Sheehan) напомнил об обязательном соблюдении указа, который обязывает находится на двухнедельном карантине людей с положительным результатом теста на коронавирус. Он напомнил, что каждое нарушение карается штрафом на сумму до 500 долларов.
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Безумный мир , Другое , телеканал АВС
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