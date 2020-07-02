Студенты целенаправленно устраивали "коронавирусные вечеринки" в американском городе Таскалуса во время пандемии, чтобы заразиться COVID-19. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на члена городского совета Соню Маккинстри.

Отмечается, что учащиеся проводили соревнования, победителем которых признавался человек, который первым из присутствующих заражался коронавирусом. За это он получал денежный приз, складывающийся из взносов всех участников.

Сначала власти Таскалусы полагали, что такая акция всего лишь слух, однако благодаря расследованию стало ясно, что молодежь действительно организовывала "коронавирусные вечерники", которые посещали люди с положительным тестом на COVID-19.

По словам Маккинстри, такая ситуация на самом деле опасна, поскольку точно неизвестно, кто именно заболел после контакта с инфицированными.