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Женщина не смогла купить желаемый товар и разбогатела 

Lenta.ru 1 час назад
Женщина не смогла купить товар и разбогатела
Фото: globallookpress.com
Жительница американского города Бойлинг-Спрингс, штат Южная Каролина разбогатела после того, как не смогла купить тот лотерейный билет, который хотела. Об этом сообщает сайт UPI.
Победительница рассказала, что она пришла в магазин и собиралась приобрести билет моментальной лотереи. Но в магазине ей сообщили, что желаемые товары распроданы. Тогда она выбрала другой билет и сорвала джекпот в 250 тысяч долларов (17,7 миллиона рублей).
«Я начала рыдать. Я сидела и смотрела на билет», — сказала она.
Она отметила, что была особенно шокирована, когда прочитала надпись на оборотной стороне билета и обнаружила, что ее выигрыш — один на 810 тысяч.
«Я та самая», — сказала она.
Ранее сообщалось, что житель американского города Конкорд, штат Северная Каролина, поехал к стоматологу и узнал, что сорвал джекпот. Победитель сообщил, что выигрыш пришелся кстати, так как они с женой собираются переехать во Флориду, чтобы жить ближе к его матери.
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