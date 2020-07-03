Женщина не смогла купить товар и разбогатела

Жительница американского города Бойлинг-Спрингс, штат Южная Каролина разбогатела после того, как не смогла купить тот лотерейный билет, который хотела. Об этом сообщает сайт UPI.

Победительница рассказала, что она пришла в магазин и собиралась приобрести билет моментальной лотереи. Но в магазине ей сообщили, что желаемые товары распроданы. Тогда она выбрала другой билет и сорвала джекпот в 250 тысяч долларов (17,7 миллиона рублей).

«Я начала рыдать. Я сидела и смотрела на билет», — сказала она.

Она отметила, что была особенно шокирована, когда прочитала надпись на оборотной стороне билета и обнаружила, что ее выигрыш — один на 810 тысяч.

«Я та самая», — сказала она.

Ранее сообщалось, что житель американского города Конкорд, штат Северная Каролина, поехал к стоматологу и узнал, что сорвал джекпот. Победитель сообщил, что выигрыш пришелся кстати, так как они с женой собираются переехать во Флориду, чтобы жить ближе к его матери.