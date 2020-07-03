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Рыбак поймал 90-килограммовую аллигаторовую щуку вопреки сломанной удочке 

Lenta.ru 10 часов назад
Рыбак поймал 90-килограммовую щуку сломанной удочкой
Фото: Jesse Gonzalez
Рыбак из американского штата Техас вместе с отцом поймал 90-килограммовую аллигаторовую щуку. Об этом сообщает Laredo Morning Times.
Джесси Гонсалес (Jesse Gonzalez) выловил рыбу в реке Рио-Гранде.
«Поймал этого монстра, пока рыбачил с отцом, — написал он на своей странице в соцсетях. — Рыба сражалась, как дьявол, и даже сломала мою удочку». Запись собрала больше 800 лайков.
Когда рыбу измерили, ее длина составила около двух метров, а вес — больше 90 килограммов.
Гонсалес признался, что очень гордится уловом. Но гораздо больше его радует, что он приятно провел время с отцом, который еще в детстве обучил его рыбалке.
Миссисипский панцирник или аллигаторовая щука считается одной из самых крупных пресноводных рыб. Длина представителей этого вида может достигать трех метров, а вес — превышать 130 килограммов. Они водятся в Северной и Центральной Америке, однако время от времени их замечают за пределами естественного ареала обитания. В частности, миссисипских панцирников видели в Каспийском море, Индии, Гонконге и Сингапуре.
Ранее сообщалось, что житель американского штата Оклахома поймал крупного веслоноса и поставил мировой рекорд. Ему удалось вытащить рыбу длиной 179 сантиметров и весом 66,5 килограмма во время рыбалки на озере Кистон.
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