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Вернувшуюся из карантина девушку напугала «картошка-мутант» 

РИА Новости и ещё 3 5 часов назад
Девушку напугала «картошка-мутант» после карантина
Фото: РИА Новости
Жительницу Франции Донну Поре, вернувшуюся из трехмесячного карантина в свою квартиру, напугала "картошка-мутант", проросшая в ее жилище. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.
Девушка купила картошку в марте до начала пандемии коронавируса, после введения карантина она выехала из своего жилища в городе Кан, оставив овощи на кухне.
donna9p / Twitter
Вернувшись домой три месяца спустя, она с ужасом обнаружила, что картофель пустил побеги, напоминающие щупальца, распространившиеся по квартире.
"Когда я открыла входную дверь, я заметила странное очертание в задней части кухни. Поскольку свет был выключен, а ставни опущены, я не сразу поняла, что это картошка", — рассказала Поре.
Открыв ставни и увидев "необычное зрелище", девушка "пришла в ужас", однако вскоре она поняла, что это всего лишь побеги картофеля. Поре добавила, что ей пришлось убирать клубни в течение нескольких часов.
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Безумный мир , Другое
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