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Публике представили убивающее коронавирус ожерелье из эвкалипта 

Lenta.ru и ещё 10 2 часа назад
Представлено убивающее коронавирус ожерелье
Фото: Lenta.ru
Министерство сельского хозяйства Индонезии представило публике ожерелье из эвкалипта, которое якобы может убить вызывающую коронавирусную пневмонию инфекцию. Об этом сообщает газета Jakarta Post.
«Если надеть ожерелье на шею, оно в течение 15 минут убивает 42 процента вируса, а за полчаса — 80 процентов», — сообщил глава министерства Сиярул Ясин Лимпо. Он подчеркнул, что украшение сделано из особого вида эвкалипта, который может также залечивать раны.
Ожерелье способно не только излечить от инфекции, но и предотвратить заражение на массовых мероприятиях, уверен Лимпо. По его словам, изобретение уже опробовано на добровольцах с подтвержденным COVID-19. После того, как они стали носить ожерелье, утверждает министр сельского хозяйства, зараженные почувствовали себя лучше.
Однако ученые к такой инновационной новинке отнеслись скептически. По словам замдиректора индонезийского национального института микробиологии Херавати Судойо, лекарство от коронавируса пока не изобретено, поэтому стоит отказаться от презентации подобных товаров в охваченном паникой обществе.
Также преподаватель биологического факультета Богорского сельскохозяйственного университета Берри Джулианди уверена, что такие заявления могут внушить людям ложное чувство безопасности. Она отметила, что в эффективность украшения люди могут легко поверить, однако его действенность в борьбе с коронавирусом не доказана.
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Безумный мир , Другое
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