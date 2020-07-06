Создано ожерелье из эвкалипта, убивающее COVID-19

Министерство сельского хозяйства Индонезии представило публике ожерелье из эвкалипта, которое якобы может уничтожить коронавирус. Об этом сообщает издание Jakarta Post.

«Если надеть ожерелье на шею, оно в течение 15 минут убивает 42 процента вируса, а за полчаса — 80 процентов»,

— подчеркнул глава министерства Сиярул Ясин Лимпо. По словам Лимпо, ожерелье сделано из особого вида эвкалипта, который способен залечивать раны.

Более того, по мнению эксперта, ожерелье не только способствует выздоровлению, — оно может предотвратить распространение инфекции на массовых мероприятиях. По словам специалиста, изобретение уже опробовали на добровольцах с подтвержденным COVID-19. После того, как инфицированные стали носить ожерелье, они почувствовали себя лучше.

Несмотря на восторг Лимпо, ученые отнеслись к изобретению скептически. Так, замдиректор индонезийского национального института микробиологии Херавати Судойо напомнил, что лекарство от COVID-19 пока не существует, а значит стоит отказаться от презентации подобных товаров в мире, где все еще бушует пандемия.

Преподаватель биологического факультета Богорского сельскохозяйственного университета Берри Джулианди поддержала коллегу, заявив, что подобные презентации могут внушить людям чувство ложной безопасности. По мнению Джулианди, люди могут легко поверить в эффективность ожерелья, однако его действенность в борьбе с коронавирусом по-прежнему не доказана.