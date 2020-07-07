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В сети обнаружили доказательство «тупости» детей в Древнем Риме 

Lenta.ru 6 часов назад
В Сети нашли сведения «тупости» детей в Древнем Риме
Фото: Jastrow / Wikimedia
Пользователи Reddit, подписанные на сабреддит KidsAreFuckingStupid («Дети чертовски тупые»), обратили внимание на фотографию глиняной плиты, возраст которой составляет около двух тысяч лет. Снимок выложил юзер 23saround, за несколько часов он набрал десятки тысяч одобрительных оценок.
Автор поста обратил внимание, что на старой плите виден отпечаток детской ступни. Он посчитал это доказательством того, что дети и в Древнем Риме были «тупыми», собрав больше 26 тысяч положительных отметок. В комментариях пользователи попытались вычислить, как именно мог появиться этот след. Один из юзеров посчитал, что ребенок мог наступить в еще не застывший предмет, убегая от кричащих на него родителей.
Другие же предположили, что отпечаток мог оставить очень сильный ребенок, живущий в настоящий момент.
Некоторые пользователи погрузились в ностальгию, потому что фотография заставила их вспомнить о собственном детстве. Кроме того, кого-то из них впечатлило, что все люди, так или иначе связанные с этим следом, мертвы уже в течение сотен лет.
Сабреддит KidsAreFuckingStupid за пять лет существования набрал 1,8 миллиона подписчиков. В описании сообщества указано: «Просто посмотрите на некоторых детей. Как они могут быть такими глупыми? Серьезно, ты всерьез не можешь крутить хулахуп? Господи. И еще дети ничего не знают. Они чертовски глупы».
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