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Музеи поборолись за звание обладателя экспоната с лучшими ягодицами 

Lenta.ru 5 часов назад
Музеи поборолись за лучшие ягодицы экспоната
Фото: @YorkshireMuseum
Йоркширский музей запустил в своем Twitter-аккаунте челлендж с хештегом #BestMuseumBum («Лучшая музейная попа»).
Учреждение опубликовало снимок экспоната из своей коллекции — мраморной римской статуэтки, изображающей обнаженного спортсмена. «Кто-то откусил кусок от его 🍑?» — говорится в посте.
В ответ японский Мемориальный музей укие-е Ота ответил картинами, которые создал художник Кацусика Хокусай. «Что по поводу этих задниц борцов сумо в нашей коллекции?» — поинтересовались представители учреждения.
Лондонский зоологический музей представил снимки с задней частью шмелей и пчел. В Эшмолеанском музее искусства и археологии решили показать бронзовую статую Зевса, чьи ягодицы «всегда радуют толпу».
«Мне кажется или здесь становится жарко? Эта открытка на День святого Валентина была продана в универмаге Фенвика в Нью-Йорке в 1987 году. Хотя внутри была напечатана фраза "Я тебя люблю", эту копию никогда никому не отправляли», — написали представители Музея замка Йорк. Они приложили снимок самой открытки, на которой можно увидеть голого мужчину, вытирающего ягодицы полотенцем.
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