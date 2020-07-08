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Маску из бетона выставили на продажу в Сети 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Маску из бетона выставили на продажу в Сети
Фото: Avito.ru
На популярном сайте объявлений "Авито" в продаже появилась бетонная маска. Ее стоимость владелец оценил в десять тысяч рублей.
В описании к бетонной маске говорится, что она сделает покупателя мужественнее и спокойнее.
"Этот оберег придает владельцу брутальность, +20 к внутреннему и внешнему спокойствию. Подходит для посещения общественных мест в рамках масочного режима", — подписал объявление продавец.
При этом он отметил, что маска не является медицинским изделием и не защитит ее владельца от коронавируса. В подарок к изделию продавец предложил оберег "бетонные яйца".
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сети показали самые странные фото с памятниками.
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