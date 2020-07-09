Японцам запретят кричать из-за коронавируса 

Ассоциация японских парков развлечений в мае разработала правила поведения на аттракционах, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. К примеру, на американских горках посетителей обязывают носить маски и не визжать, чтобы не распространять заразу. Парки даже заказали таблички с новым слоганом Please scream inside your heart — его можно перевести как «Пожалуйста, визжите в своём сердце».

Парк развлечений Fuji-Q Highland открылся 1 июня. С 1996 года в нём работают американские горки Fujiyama с двухкилометровой трассой, на которой вагончики разгоняются до скорости 130 км/ч, а затем срываются и пролетают вниз 70 метров. На момент открытия это был самый высокий и быстрый аттракцион этого типа в мире. Чтобы мотивировать посетителей кататься молча, администрация парка придумала поощрительные скидки.

Посетитель может заказать у компании свою фотографию на горках Fujiyama дешевле, чем обычно. Если на снимке у него будет серьёзное лицо и правильно надетая маска, он может выложить этот снимок в аккаунтах парка в социальных сетях со специальным хэштегом и после этого получить шанс на розыгрыш бесплатного билета в парк Fuji-Q Highland сроком на один день. Глава парка Даисуке Ивата и президент компании Fuji Kyuko Коитиро Хорюти снялись для специального ролика, чтобы доказать, что на горках Fujiyama можно кататься без визга.

И они действительно прокатились молча — разве что маска у одного из них пыталась соскочить из-за скорости. Правда, несмотря на все эти меры, представители парка Fuji-Q Highland признаются, что хотя результаты этой кампании «воодушевляют», к строгим правилам до сих пор привыкли не все, а некоторые посетители активно высказывают руководству своё недовольство. За нарушение этих правил никакого наказания не предусмотрено.