Японцам запретили кричать из-за коронавируса 

Ассоциация японских парков развлечений разработала правила поведения на аттракционах, которые направлены на сдерживание распространения коронавируса. Об этом сообщил The Guardian.

На американских горках посетителей обязывают носить маски и, что самое интересное, не кричать, чтобы не распространять вирус. Парки аттракционов даже заказали таблички с надписью Please scream inside your heart («Пожалуйста, визжите в своем сердце»). Однако за нарушение этих правил никакого наказания не предусмотрено

Чтобы мотивировать посетителей парка Fuji-Q Highland кататься молча, администрация придумала поощрительные скидки. Например, посетитель может заказать свою фотографию с горок Fujiyama дешевле, чем обычно. И если на снимке у него будет правильно надета маска и серьезное лицо, то он может выложить фотографию в социальные сети со специальным хэштегом, и уже после этого у него появится шанс получить бесплатный билет в парк Fuji-Q Highland сроком на один день.

Глава парка Даисуке Ивата и президент компании Fuji Kyuko Коитиро Хорюти даже снялись для специального ролика, чтобы доказать, что на горках Fujiyama можно кататься без крика.