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«Спрос рождает предложение»: мужчина шьет игрушки с Джорджем Флойдом 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Зачем россиянин шьет кукол с лицом Джорджа Флойда
Фото: georgefloydtoysofficial.com
Убийство афроамериканца Джорджа Флойда вызвало мощную волну протестов о полицейском насилии. В Америке вспыхнули настоящие бунты с погромами, но буквально за несколько дней охватили всю Европу. Граждан, осуждающих превышение прав полномочий властей и насилие, оказалось много. Эта ситуация ясно дала понять, что ни проблема расизма, ни проблема взаимоотношений человека и полиции решенными считаться не могут.
Telegram-канал GeorgeFloydToysOfficial
И пока весь мир терзается вопросами неравноправия, Россия неспешно идет своим путем. Предприимчивый Сергей решил заработать. Мужчина шьёт игрушки-антистресс с внешностью погибшего Флойда, а затем продает в Сети.
Товар заказывают по всему миру, так что цены не маленькие. Большая игрушка вместе с доставкой обходится покупателям в $50. Кроме куклы, в магазине можно заказать подушку с изображением погибшего, представленную в двух разных вариантах: Флойд на фоне американского флага или на фоне огня. Заказы уже отправились в некоторые города России, США, Германии, Австралии, Эстонии.
«Спрос рождает предложение! Негатив есть везде, здесь просто его больше», — сообщают работники магазина.
Telegram-канал GeorgeFloydToysOfficial
Сам Сергей жалуется, что его странички в интернете постоянно удаляют, а Инстаграм завален негативными комментариями. Хотя он просто пытается увековечить образ пострадавшего Флойда, и против движения #blacklivesmatters ничего не имеет.
«Было много негатива, якобы я наживаюсь на смерти человека».
Предприниматель уверяет, что игрушка — это добрый символ. Так же Сергей добавил, что честь денег от продаж он передает активистскому движению, которое поддерживает права темнокожих, пострадавших от полицейского насилия в Америке.
Комментарии 1
Безумный мир
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