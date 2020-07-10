Зачем россиянин шьет кукол с лицом Джорджа Флойда

Убийство афроамериканца Джорджа Флойда вызвало мощную волну протестов о полицейском насилии. В Америке вспыхнули настоящие бунты с погромами, но буквально за несколько дней охватили всю Европу. Граждан, осуждающих превышение прав полномочий властей и насилие, оказалось много. Эта ситуация ясно дала понять, что ни проблема расизма, ни проблема взаимоотношений человека и полиции решенными считаться не могут.

Telegram-канал GeorgeFloydToysOfficial

И пока весь мир терзается вопросами неравноправия, Россия неспешно идет своим путем. Предприимчивый Сергей решил заработать. Мужчина шьёт игрушки-антистресс с внешностью погибшего Флойда, а затем продает в Сети.

Товар заказывают по всему миру, так что цены не маленькие. Большая игрушка вместе с доставкой обходится покупателям в $50. Кроме куклы, в магазине можно заказать подушку с изображением погибшего, представленную в двух разных вариантах: Флойд на фоне американского флага или на фоне огня. Заказы уже отправились в некоторые города России, США, Германии, Австралии, Эстонии.

«Спрос рождает предложение! Негатив есть везде, здесь просто его больше», — сообщают работники магазина.

Telegram-канал GeorgeFloydToysOfficial

Сам Сергей жалуется, что его странички в интернете постоянно удаляют, а Инстаграм завален негативными комментариями. Хотя он просто пытается увековечить образ пострадавшего Флойда, и против движения #blacklivesmatters ничего не имеет.

«Было много негатива, якобы я наживаюсь на смерти человека».

Предприниматель уверяет, что игрушка — это добрый символ. Так же Сергей добавил, что честь денег от продаж он передает активистскому движению, которое поддерживает права темнокожих, пострадавших от полицейского насилия в Америке.