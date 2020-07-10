Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина выиграла 50 миллионов долларов и отказалась уходить с работы 

Lenta.ru 6 часов назад
Женщина сорвала куш и отказалась уходить с работы
Фото: Lenta.ru
В городе Сидней, штат Новый Южный Уэльс, женщина выиграла в лотерею 50 миллионов австралийских долларов (2,5 миллиарда рублей) и отказалась уходить с работы. Об этом сообщает местный новостной портал 9News.
Австралийка анонимно рассказала, что впервые в жизни купила лотерейный билет и сразу же сорвала джекпот.
«Вы не поверите, — говорит она. — Но я никогда до этого не играла в лотерею. Я проходила мимо новостного агентства и подумала, что было бы забавно поучаствовать в розыгрыше. Так что я рискнула».
Она приняла участие в розыгрыше, состоявшемся во вторник, 7 июля, и спустя два дня узнала о победе. «Мне позвонила подруга и сказала:
"Кажется, в новостном агентстве, где ты купила билет, ищут победителя, выигравшего 50 миллионов австралийских долларов"»,
— пересказала она.
Победительница призналась, что пока не может размышлять здраво из-за внезапно обрушившегося на нее богатства. «Честно говоря, я не могу пока ясно мыслить, — говорит она. — Я точно продолжу работать, но, черт возьми, я просто в замешательстве». Она считает, что выиграла в лотерею, поскольку «новичкам везет».
Ранее сообщалось, что житель американского штата Мэн дважды сорвал джекпот, стал миллионером и продолжил работать трактористом. Несмотря на миллионный выигрыш, американец остался жить в своем старом трейлере в поселке Кеннебанкпорт.
Видео дня. Мрачная жизнь крестьян, о которой молчат историки
Последние новости
Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма Раскрыты детали убийств из дела губернатора Фургала Раскрыты детали убийств из дела губернатора Фургала
Комментарии
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реакция кота, съевшего мороженое, взорвала Сеть
Реакция кота, съевшего мороженое, взорвала Сеть
Что стало в СССР с пленными немками после войны
Что стало в СССР с пленными немками после войны
Самые омерзительные факты из жизни космонавтов
Самые омерзительные факты из жизни космонавтов
Видео
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Что стало с первыми животными, полетевшими в космос
04:36
Что стало с первыми животными, полетевшими в космос
Безумный мир
На видео попали муравьи, угнавшие посылку американца
00:25
На видео попали муравьи, угнавшие посылку американца
Безумный мир
Багажный люк самолета сорвало на высоте: видео
05:10
Багажный люк самолета сорвало на высоте: видео
Безумный мир Люди
Белки залезли по отвесной стене на 10-й этаж
00:34
Белки залезли по отвесной стене на 10-й этаж
Безумный мир
Ненавидящая воду кошка запихнула в ванну хозяйку
00:31
Ненавидящая воду кошка запихнула в ванну хозяйку
Безумный мир
Мрачная жизнь крестьян, о которой молчат историки
15:25
Мрачная жизнь крестьян, о которой молчат историки
Истории
Игривый примат залез к туристке в декольте
00:31
Игривый примат залез к туристке в декольте
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение