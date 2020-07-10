Женщина сорвала куш и отказалась уходить с работы

В городе Сидней, штат Новый Южный Уэльс, женщина выиграла в лотерею 50 миллионов австралийских долларов (2,5 миллиарда рублей) и отказалась уходить с работы. Об этом сообщает местный новостной портал 9News.

Австралийка анонимно рассказала, что впервые в жизни купила лотерейный билет и сразу же сорвала джекпот.

«Вы не поверите, — говорит она. — Но я никогда до этого не играла в лотерею. Я проходила мимо новостного агентства и подумала, что было бы забавно поучаствовать в розыгрыше. Так что я рискнула».

Она приняла участие в розыгрыше, состоявшемся во вторник, 7 июля, и спустя два дня узнала о победе. «Мне позвонила подруга и сказала:

"Кажется, в новостном агентстве, где ты купила билет, ищут победителя, выигравшего 50 миллионов австралийских долларов"»,

— пересказала она.

Победительница призналась, что пока не может размышлять здраво из-за внезапно обрушившегося на нее богатства. «Честно говоря, я не могу пока ясно мыслить, — говорит она. — Я точно продолжу работать, но, черт возьми, я просто в замешательстве». Она считает, что выиграла в лотерею, поскольку «новичкам везет».

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мэн дважды сорвал джекпот, стал миллионером и продолжил работать трактористом. Несмотря на миллионный выигрыш, американец остался жить в своем старом трейлере в поселке Кеннебанкпорт.