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Устрашающее существо сняли на видео в Китае 

Lenta.ru 8 часов назад
Жители китайской провинции Хэнань пожаловались на устрашающее неопознанное существо в пруду и сняли его на видео. Записью поделилось издание Daily Mail.
Очевидцы полагают, что запечатлели легендарного подводного монстра, длина которого достигает трех метров. На кадрах, появившихся в местных СМИ в четверг, 9 июля, существо плавает в водоеме, изредка выныривая на поверхность. На фоне люди активно обсуждают происходящее.
Один из зрителей при виде существа закричал: «Твою ж мать!»
Интернет-пользователи принялись гадать, кто это мог быть. По одной из гипотез, на видео попал крокодил или американский уж. Другие убеждены, что так называемым монстром оказался косяк рыб.
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Безумный мир , Видео
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