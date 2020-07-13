Устрашающее существо сняли на видео в Китае 

Жители китайской провинции Хэнань пожаловались на устрашающее неопознанное существо в пруду и сняли его на видео. Записью поделилось издание Daily Mail.

Очевидцы полагают, что запечатлели легендарного подводного монстра, длина которого достигает трех метров. На кадрах, появившихся в местных СМИ в четверг, 9 июля, существо плавает в водоеме, изредка выныривая на поверхность. На фоне люди активно обсуждают происходящее.

Один из зрителей при виде существа закричал: «Твою ж мать!»

Интернет-пользователи принялись гадать, кто это мог быть. По одной из гипотез, на видео попал крокодил или американский уж. Другие убеждены, что так называемым монстром оказался косяк рыб.