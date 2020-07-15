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Сфотографирована рыба с человеческими губами и ртом 

Lenta.ru 7 часов назад
Сфотографирована рыба с человеческими губами и ртом
Фото: Lenta.ru
Снимки рыбы с человеческим ртом, пойманной у берегов Малайзии, приобрели вирусную популярность в Twitter. Об этом сообщает NDTV.
На кадрах, опубликованных в интернете, изображена рыба с губами и зубами, которые напоминают человеческие. Пост собрал тысячи комментариев, ретвитов и лайков.
Как выяснилось, его автор сфотографировал представителя семейства спинороговых. Эти рыбы водятся в тропических и субтропических морях Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Известны агрессивным поведением, нередко нападают на аквалангистов и могут прокусить водолазный костюм.
В марте сообщалось, что на видео попало нападение рыбы семейства спинороговых на группу дайверов. Вначале спинорог кинулся на одного из участников погружения, но тот успел оттолкнуть его рукой. Через несколько секунд агрессивная рыба атаковала второго дайвера, а затем набросилась на оператора.
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