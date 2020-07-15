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Живого пациента сочли мертвым и отказались выпускать из морга 

Lenta.ru и ещё 2 6 часов назад
Живого пациента сочли мертвым и не выпускали из морга
Фото: Lenta.ru
В колумбийском городе Синселехо живого пациента признали мертвым, отправили в морг и отказывались выпускать, когда он пришел в сознание. Об этом пишет издание Daily Mirror.
67-летний Хуан Хосе Мунос Ромеро (Juan Jose Munoz Romero) поступил в больницу с жалобой на повышенное кровяное давление. Через несколько часов его родственникам сообщили, что мужчина скончался. Им отказались показать его тело, сославшись на ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19.
Несмотря на запрет, дочь Ромеро проникла в больничный морг и обнаружила, что ее отец не только жив, но и пришел в сознание. Несмотря на это, медики продолжали убеждать ее, что он мертв, а признаки жизни, на которые она ссылается, — это нормальные физиологические реакции, наблюдаемые после смерти.
Женщина не поверила их объяснениям и настояла на том, чтобы ее отца перевели в другую больницу. Сейчас он проходит лечение.
«Время, которое он провел в морге, не прошло для него бесследно, теперь он страдает от ишемии»,
— рассказал журналистам сын Ромеро.
В феврале сообщалось, что китаянка по ошибке отправила в морг живого мужа. Через несколько часов ошибку заметили сотрудники похоронного бюро, которые готовили мужчину к похоронам.
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Безумный мир , Другое , Хуан Хосе
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