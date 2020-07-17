В Сети высмеяли ушлую торговку презервативами

Известная косплейщица и блогерша Белль Дельфин (Belle Delphine), снова решила заработать на своих поклонниках легкие деньги. Девушка уже обводила их вокруг пальца, заставив миллион раз лайкнуть фото в инстаграме, а также продавая им воду из своей ванной по цене неплохого коньяка. Сейчас неугомонная Белль закрутила новый бизнес — она выпустила брендовые презервативы и предлагает их купить по не вполне адекватной цене. (Осторожно! Взрослый контент).

В своем твиттер-аккаунте девушка разместила видео, в котором демонстрирует презервативы в эксклюзивной упаковке и призывает их покупать. Публикация быстро набрала более 600 тысяч просмотров и под ней, как обычно, началась оживленная переписка. Больше всего пользователей возмутила цена товара — презервативы Gamergirl девушка предлагает купить по 10 долларов (примерно 700 рублей) за штуку.

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Часть комментаторов, вспоминая «разводы» с лайками и скандал с водой, усомнились в качестве продукции и настаивают на том, что у Дельфин не может быть ничего настоящего и качественного по определению. Подмоченная вероломными выходками репутация блогерши, как оказалось, преследует ее и былой истерии «заманчивые» предложения уже не вызывают.

Несколько шутников написал под видео, что Белль прогорит, предлагая своим поклонникам презервативы. Они абсолютно уверены, что предлагать контрацептивы любителям видеочатов и заядлым онанистам бесперспективно.

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Между тем в интернет-магазине Дельфин презервативов Gamergirl уже нет в наличии. Возможно, пока острословы троллили девушку в твиттере, самые верные поклонники скупили резиновые изделия из уважения к своему кумиру. Также нет в наличии и постеров с Белль Дельфин, которые всегда были самым ходовым товаром. Хотя, не исключено, что ушлая блогерша лишь делает вид, что товар разгребли, в очередной раз готовясь нажиться на армии почитателей.

А фанатов у девушки предостаточно. На ее твиттер подписаны 900 тысяч, а на аккаунт в инстаграме 450 тысяч человек. Есть у сетевой знаменитости и аккаунт на взрослом сервисе OnlyFans, где она радует за деньги своих самых щедрых воздыхателей эротическими фотографиями. Сколько подписчиков у Белль на этом сервисе можно только догадываться.