Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Из Китая стали приходить другие загадочные посылки 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
Из Китая стали приходить загадочные посылки
Фото: Lenta.ru
Жителям нескольких американских штатов стали приходить не только пакеты с семенами, но и другие загадочные посылки из Китая. Об этом сообщает газета New York Post.
Американцы получают, помимо прочего, поддельные солнцезащитные очки Rayban и свистки.

«Не думаю, что люди посылают это из добрых побуждений, — рассуждает Фейт Танкерсли, получивший очки. — Я боюсь, что в этом может таиться нечто вредоносное».

Жительница США Келли Литти в прошлом месяце получила из Китая упаковку медицинских масок.

«На масках указана страна изготовления — Китай. Я на тысячу процентов уверена, что не заказывала никаких масок, — утверждает она. — Я не могу найти этому объяснение».

Жители штата Нью-Йорк пожаловалась местной радиостанции на таинственные упаковки с масками, доставленные им из Китая. Доун Проктор из деревни Эндикотт рассказал, что в его посылке из Китая были грязные носки.

«Никакого чека, никакой записки. Носки выглядели так, будто их уже кто-то носил. Мы посмеялись и выбросили их в мусорное ведро. Все это очень странно», — поделился Проктор.

В начале августа стало известно, что сотни жителей США, Канады, Новой Зеландии и Великобритании получили по почте посылки с таинственными семенами из Китая. В прозрачных пакетах люди находили черные или белые семена неизвестных растений. На упаковке посылок было указано, что внутри — игрушки или бижутерия.
Видео дня. На видео попала схватка озверевших змей
Последние новости
В российской соцсети появился инструмент для управления бизнесом В российской соцсети появился инструмент для управления бизнесом Суд признал виновными фигурантов дела «Нового величия» Суд признал виновными фигурантов дела «Нового величия» Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса Оценены шансы закрытия Москвы из-за коронавируса
Комментарии 1
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужчина посадил семена из Китая и удивился урожаю
Мужчина посадил семена из Китая и удивился урожаю
Российская тюрьма, которую боятся все воры в законе
Российская тюрьма, которую боятся все воры в законе
Россияне вспомнили самую мерзкую еду из детства
Россияне вспомнили самую мерзкую еду из детства
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
Загадки картин да Винчи, которые так и не разгадали
03:02
Загадки картин да Винчи, которые так и не разгадали
Люди Вещи
Водитель во время обгона разнес АЗС
00:24
Водитель во время обгона разнес АЗС
Люди
Собака, поющая в дуэте с хозяином, позабавила Сеть
01:00
Собака, поющая в дуэте с хозяином, позабавила Сеть
Безумный мир
К Земле несется астероид-исполин
00:32
К Земле несется астероид-исполин
Безумный мир
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
00:14
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
Истории
Полчища пчел оккупировали забор жилого дома
00:32
Полчища пчел оккупировали забор жилого дома
Безумный мир
На видео попала схватка озверевших змей
00:42
На видео попала схватка озверевших змей
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение