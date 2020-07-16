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Россиянин на глазах у людей искупал своего питона в озере 

Lenta.ru 3 часа назад
В Екатеринбурге мужчина искупал в озере Шарташ своего домашнего питона по кличке Игорь, сообщает E1.ru. Как отмечает издание, в городе выдалась жара до 39 градусов.
На кадрах, опубликованных сайтом, запечатлено, как россиянин, стоя на мелководье, двумя руками придерживает змею и дает ему окунуться, а затем закидывает его себе на плечи и пытается унести, однако Игорь вновь выскальзывает в воду. Мужчина все-таки выносит питомца на берег и оставляет там, вероятно, для того, чтобы дать ему обсохнуть.
В непосредственной близости в воде и на берегу в это время находились несколько человек, однако они, судя по всему, спокойно отнеслись к происходящему. Некоторые снимали купание на мобильные телефоны, кто-то курил.
В июне из квартиры в Екатеринбурге сбежала другая змея по кличке Игорь.
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Безумный мир , Видео
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