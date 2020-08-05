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Студентка случайно предложила учителю заняться оральным сексом на уроке во Франции 

Vse42.ru и ещё 1 9 часов назад
Студентка случайно предложила учителю оральный секс
Фото: Vse42.ru
В одном из университетов Франции студентка случайно предложила своему преподавателю заняться оральным сексом. Всему виной стала особенность французского языка.
Пользовательница Reddit рассказала об инциденте, который произошел с ней во время учебы в университете во Франции. По словам девушки, ее занятия вел мужчина, семьянин и религиозный человек. Обычно он задавал задания на дом, которые было необходимо выполнить либо устно, либо письменно.
Когда преподаватель задал аудитории новый проект, то не рассказал, как именно должна быть выполнена работа. Тогда студентка решила уточнить данный факт и произнесла фразу, которая на французском языке звучит как "rapport oral". В этот момент преподаватель сильно смутился, а остальные студенты в аудитории начали смеяться. Девушка не поняла происходящего и поэтому повторила уже произнесенные слова.
Позже она узнала, что дословно словосочетание "rapport oral" означает "устный отчет", однако во Франции данную фразу также используют для обозначения орального секса.
Пользователи Reddit поддержали смутившуюся девушку, а ее рассказ собрал на платформе значительное количество лайков.
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