Мужчина поймал рыбу рекордного размера 

Мужчина из американского города Атенс, штат Мичиган, поймал рыбу рекордного размера. Об этом сообщает Fox News.или местные СМИ.

Гаррет Райс рыбачил на озере Эри — одном из американских Великих озер, и поставил рекорд. Он смог выловить крупного большеротого буффало. Как правило, такие рыбы могут быть длиной до 35 сантиметров, однако улов Райса был втрое больше.

Длина этого большеротого буффало, составляла 91 сантиметр, а вес достиг 14,9 килограмма. Мужчина отдал рыбу на сертификацию в департаменте природных ресурсов Мичигана и выяснил, что ее вес на 400 граммов превосходит рекорд штата, поставленный в 2019 году.