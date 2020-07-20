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Мужчину нашли блуждающим по кладбищу через четыре месяца после его похорон 

Lenta.ru 5 часов назад
Мужчину нашли на кладбище после собственных похорон
Фото: Lenta.ru
Житель египетской деревни Кафр Аль-Хосар в мухафазе Шархия был найден блуждающим по кладбищу спустя четыре месяца после собственных похорон. Об этом сообщает издание Arab News.
40-летний учитель Мохаммед Эль-Гаммаль (Mohammed El-Gammal) страдал от психического заболевания и часто уходил из дома. Иногда он пропадал на срок вплоть до месяца.
В январе Эль-Гаммаль в очередной раз исчез. Семья безуспешно искала его до тех пор, пока им не позвонил работавший в местной больнице родственник. Он сказал, что в больницу поступило тело неизвестного мужчины, и родные пропавшего отправились на опознание. Все родственники опознали в умершем Эль-Гаммаля, за исключением одной из его сестер.
У тела был взят образец ДНК, но семья так и не получила результат исследования. Похороны состоялись 21 марта.
В минувшие выходные группа молодых людей обнаружила Эль-Гаммаля, который бродил по кладбищу. Египтянина доставили в ближайшее отделение полиции.
Ранее сообщалось, что житель китайского города Чунцин вернулся домой живым спустя два месяца после собственной кремации и похорон. Его семья потребовала у больницы компенсацию за то, что ее сотрудники перепутали пациента с другим жителем Чунцина.
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