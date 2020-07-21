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Элитный отель пригрозил россиянину делом о порнографии из-за откровенного фото 

Lenta.ru и ещё 1 7 часов назад
Отель грозит москвичу делом о порнографии из-за фото
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Московский элитный отель Radisson Blu Belorusskaya пригрозил постояльцу уголовным делом о распространении порнографии из-за откровенного снимка в Instagram, где была указана геолокации места. На ситуацию обратило внимание издание The Village.
Москвич Дмитрий Денисов поселился в отеле в марте, где рассказывал о жизни в самоизоляции в течение месяца. В течение этого периода он выложил в социальную сеть фотографию с обнаженным торсом. Спустя три месяца руководство отеля связалось с молодым человек в Instagram и в грубой форме потребовало удалить пост, поскольку он якобы дискредитирует компанию и «не соответствует философии бренда».
Представитель компании сослался на то, что съемки любого характера должны быть согласованы с администрацией. Он дал блогеру сутки на удаление геолокации, пригрозив разбирательством со стороны правоохранительных органов «с точки зрения продвижения и распространения материалов с элементами порнографии».
После того, как Денисов рассказал об угрозах в соцсетях, с ним вышли на связь другие представители отеля, которые также настаивали на том, чтобы он удалили геолокацию. Директор отдела продаж допустила, что ее помощники не совсем корректно написали клиенту, но у них есть «задание почистить локацию отеля». В пресс-службе изданию уточнили, что разрешение администрации требуется только для для проведения коммерческих и профессиональных съемок, а в личных целях фотографироваться можно.
«В данной конкретной ситуации представитель отеля направил гостю некорректное сообщение вследствие внутреннего недопонимания. (…) Руководство отеля напрямую связалось с гостем и принесло свои извинения за сложившуюся ситуацию», — отметили в пресс-службу отеля.
После публикации материала выяснилось, что у молодого человека есть собственный канал на Pornhub, где опубликовано, в том числе, видео из отеля Radisson. Сам Денисов уточнил, что претензии компании были связаны именно с публикацией в Instagram. В настоящее время Instagram-аккаунт мужчины не доступен. По данным издания, он также удалил несколько роликов с канала на Pornhub.
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Безумный мир , Другое , Дмитрий Денисов , МВД , The Village
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