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Котенок дважды украл деньги из пивной и попал на видео 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
В Анапе котенок дважды украл деньги из кассы пивной. Сотрудники бара выложили в свой Instagram-аккаунт запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как питомец убегает с пачкой купюр в зубах.
Первый раз животное выронило украденные купюры на пути к выходу из бара. Персонал заметил это и вернул деньги в кассу.
Несмотря на своевременное задержание питомца, позже сотрудники обнаружили недостачу денежных средств в кассе. С помощью записей с камер, они выяснили, что котенок вновь украл купюры и спрятался с ними под одним из столиков, где его и нашли с добычей.
Из информации в аккаунте заведения следует, что один из сотрудников бара приютил рыжего котенка в начале лета и дал ему кличку Масяня.
Ранее СМИ обратили внимание на видео, на котором домашний кот лежит на полу и держит пачку денег хозяина в лапах. Мужчина пытается забрать у него купюры, в ответ на это питомец кусает его за пальцы.
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Безумный мир , Видео
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