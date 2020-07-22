В Анапе котенок дважды украл деньги из кассы пивной. Сотрудники бара выложили в свой Instagram-аккаунт запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как питомец убегает с пачкой купюр в зубах.

Первый раз животное выронило украденные купюры на пути к выходу из бара. Персонал заметил это и вернул деньги в кассу.

Несмотря на своевременное задержание питомца, позже сотрудники обнаружили недостачу денежных средств в кассе. С помощью записей с камер, они выяснили, что котенок вновь украл купюры и спрятался с ними под одним из столиков, где его и нашли с добычей.

Из информации в аккаунте заведения следует, что один из сотрудников бара приютил рыжего котенка в начале лета и дал ему кличку Масяня.

Ранее СМИ обратили внимание на видео, на котором домашний кот лежит на полу и держит пачку денег хозяина в лапах. Мужчина пытается забрать у него купюры, в ответ на это питомец кусает его за пальцы.