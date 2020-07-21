Люди начали искать «секретную» мышцу

Пользовательница Twitter с ником @kr0mesha предложила людям поискать рудиментарную длинную ладонную мышцу на своем теле. Она отметила, что для этого нужно совместить большой палец и мизинец и согнуть кисть.

Другие юзеры в комментариях принялись делиться фотографиями — многие из них действительно обнаружили «секретную» мышцу, которая усиливала хватку приматов, когда они прыгали по деревьям. «Есть такое. Еще и когти остались бы — было б отлично спину чесать», — заметил пользователь @theKetsal.

Обнаружить длинную ладонную мышцу удалось не всем, из-за чего многие подумали, что ее на самом деле нет. Автор поста в ответ на это указала на невнимательность комментаторов. «Пишешь: соедините пальцы и нагните кисть руки на себя. Люди: соединяют пальцы, кисть не наклоняют, видят сгибатели», — пожаловалась @kr0mesha.