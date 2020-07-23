В Канаде предложили заниматься сексом через стену

Специалисты Центра по контролю за заболеваниями в Канаде в условиях пандемии коронавируса предложили возлюбленным заниматься сексом через отверстие в стене.

Чтобы минимизировать вероятность заражения коронавирусной инфекцией от своего сексуального партнера, канадские ученые предложили необычный способ. По их мнению, секс через отверстие в стене поможет снизить опасность инфицирования. Специалисты считают, что такой метод позволит партнерам насладиться интимной близостью, оставаясь при этом в разных комнатах.

Также отмечается, что коронавирус уже был обнаружен в фекалиях и семенной жидкости, однако до конца не ясно, способно ли заболевание передаваться половым путем.

Медики также напоминают, что для снижения вероятности заражения COVID-19 во время секса можно отказаться от поцелуев и выбирать позы, при которых лица партнеров будут расположены на максимально большом расстоянии. Кроме того, рекомендуется всегда использовать презервативы и тщательно мыться. Об этом пишет Mirror.