Медики одобрили секс через стену

Канадские медики предложили парам по-новому подойти к вопросу интима. В условиях распространения коронавирусной инфекции многие задумываются о собственной безопасности. Чтобы снизить вероятность инфицирования, специалисты из Канады предложили парам заниматься интимом через стену, оставаясь в разных комнатах.

Также специалисты напомнили, что следы коронавируса были обнаружены в фекалиях и в семенной жидкости, но до конца не установлено, может ли инфекция передаваться половым путем.

Ученые также рекомендуют парам отказаться от поцелуев и выбирать позы, в которых партнеры находятся на максимальном удалении друг от друга.