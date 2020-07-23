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Медики выступили «за» интим через стену 

Стелла Шмель 3 часа назад
Медики одобрили секс через стену
Фото: depositphotos.com
Канадские медики предложили парам по-новому подойти к вопросу интима. В условиях распространения коронавирусной инфекции многие задумываются о собственной безопасности. Чтобы снизить вероятность инфицирования, специалисты из Канады предложили парам заниматься интимом через стену, оставаясь в разных комнатах.
Также специалисты напомнили, что следы коронавируса были обнаружены в фекалиях и в семенной жидкости, но до конца не установлено, может ли инфекция передаваться половым путем.
Ученые также рекомендуют парам отказаться от поцелуев и выбирать позы, в которых партнеры находятся на максимальном удалении друг от друга.
Ранее "Рамблер" писал, что быстрое появление российской вакцины от COVID-19 объяснили.
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