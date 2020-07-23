Россиянка пожаловалась на Чебурашку в квартире

Жительница Владивостока обратилась в полицию с жалобой на якобы поселившегося в квартире Чебурашку. По словам женщины, он мешал ей спать. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте УМВД России по Приморскому краю.

«За мной систематически в квартире ночью наблюдает из-за угла неизвестное существо, прохожее на Чебурашку. Спасите меня, пожалуйста», — приводятся в сообщении слова россиянки. В нем отмечается, что полиция регистрирует, отрабатывает и проверяет все жалобы — «какими бы необычными, странными или совсем не похожими на правду они ни были».