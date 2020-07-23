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Россиянка обратилась в полицию из-за поселившегося в квартире Чебурашки 

Анастасия Иванова 29 минут назад
Чебурашка вынудил женщину обратиться в полицию
Фото: depositphotos
Всякое может привидеться в ночной мгле, даже собственная квартира многим не кажется безопасным местом. Так жительница Владивостока обратилась в полицию из-за Чебурашки, который поселился в ее доме и не давал жить.
Жительница жаловалась на то, что Чебурашка мешает ей спать. Об этом сообщают в официальном Инстаграм-аккаунте УМВД России по Приморскому краю.
«За мной систематически в квартире ночью наблюдает неизвестное существо, прохожее на Чебурашку. Спасите меня, пожалуйста», — приводятся в сообщении слова россиянки.
Может быть, это пресловутый «домовой», а, может быть, женщину кто-то терроризирует. Именно поэтому полиция регистрирует и проверяет все жалобы — «какими бы необычными, странными или совсем не похожими на правду они ни были».
Для всех, кто боится оставаться ночью в квартире в полном одиночестве, приморские полицейские посоветовали включать ночник.
Но далеко не все люди страдают излишней пугливостью. Ранее "Рамблер" сообщал, как пожилая женщина испугала гималайского медведя.
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