Чебурашка вынудил женщину обратиться в полицию

Всякое может привидеться в ночной мгле, даже собственная квартира многим не кажется безопасным местом. Так жительница Владивостока обратилась в полицию из-за Чебурашки, который поселился в ее доме и не давал жить.

Жительница жаловалась на то, что Чебурашка мешает ей спать. Об этом сообщают в официальном Инстаграм-аккаунте УМВД России по Приморскому краю.

«За мной систематически в квартире ночью наблюдает неизвестное существо, прохожее на Чебурашку. Спасите меня, пожалуйста», — приводятся в сообщении слова россиянки.

Может быть, это пресловутый «домовой», а, может быть, женщину кто-то терроризирует. Именно поэтому полиция регистрирует и проверяет все жалобы — «какими бы необычными, странными или совсем не похожими на правду они ни были».

Для всех, кто боится оставаться ночью в квартире в полном одиночестве, приморские полицейские посоветовали включать ночник.