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У берегов Антарктиды нашли огромные объемы метана 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Газ, найденный в Антарктиде, угрожает планете
Фото: depositphotos
Группа американских ученых из Орегонского университета обнаружила активную утечку метана с морского дна в Антарктике.
По мнению исследователей, метан на дне океана образовался в ходе разложения водорослей и сейчас сосредоточен у побережья Антарктиды.
Так как метан формируется под осадочными породами, он наиболее опасен как сильный парниковый газ. При потеплении происходит нагревание слоя воды над дном, что может привести к его высвобождению.
Исследователи опасаются, что в атмосферу попадет столько метана, что планета необратимо нагреется до температур, несовместимых с жизнью современной цивилизации.
Ученых также смутило, что микробы, которые обычно поглощают метан, в этом районе отсутствуют. Это указывает на то, что парниковый газ попадает в атмосферу.
Ранее "Рамблер" сообщал, что самая яркая комета последних лет приблизится к Земле.
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