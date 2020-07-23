Газ, найденный в Антарктиде, угрожает планете

Группа американских ученых из Орегонского университета обнаружила активную утечку метана с морского дна в Антарктике.

По мнению исследователей, метан на дне океана образовался в ходе разложения водорослей и сейчас сосредоточен у побережья Антарктиды.

Так как метан формируется под осадочными породами, он наиболее опасен как сильный парниковый газ. При потеплении происходит нагревание слоя воды над дном, что может привести к его высвобождению.

Исследователи опасаются, что в атмосферу попадет столько метана, что планета необратимо нагреется до температур, несовместимых с жизнью современной цивилизации.

Ученых также смутило, что микробы, которые обычно поглощают метан, в этом районе отсутствуют. Это указывает на то, что парниковый газ попадает в атмосферу.