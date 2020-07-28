Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рыбаки случайно поймали огромную рыбу весом 800 килограммов 

Lenta.ru и ещё 1 7 часов назад
Рыбаки поймали огромную рыбу весом 800 килограммов
Фото: Kalingatv.com
У берегов индийского штата Западная Бенгалия пойман скат, вес которого составил 800 килограммов. Об этом сообщается на сайте KalingaTV.
Огромная рыба попалась рыбакам случайно, когда они вышли в море ранним утром в понедельник, 27 июля. Это произошло недалеко от границы между штатами Западная Бенгалия и Одиша (Орисса).
Когда гигантского ската вытащили на берег, посмотреть на него собралась толпа зевак. В тот же день небывалый улов был продан с аукциона. Рыбакам удалось выручить за него 50 тысяч рупий (около 50 тысяч рублей).
В мае сообщалось, что в малайзийском штате Саравак поймали четырехметрового пресноводного хвостокола, относящегося к виду Urogymnus polylepis. Чтобы вытащить улов из воды, потребовались усилия четырех человек.
Видео дня. Демограф о COVID-19: "Россия продолжает гореть"
Последние новости
Курс рубля рухнул Курс рубля рухнул Стало известно о возмутивших российских чиновников словах Байдена Стало известно о возмутивших российских чиновников словах Байдена В ФСБ занялись армяно-азербайджанским конфликтом В ФСБ занялись армяно-азербайджанским конфликтом
Безумный мир , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как похищали девушек на главной дискотеке Москвы
Как похищали девушек на главной дискотеке Москвы
Как выглядели доисторические красотки
Как выглядели доисторические красотки
Зачем были нужны загадочные стеклянные шарики из СССР
Зачем были нужны загадочные стеклянные шарики из СССР
Видео
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
00:14
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
Истории
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
01:03:03
Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»
Люди
Видео: котенок дважды украл деньги из пивной
00:22
Видео: котенок дважды украл деньги из пивной
Безумный мир
Подвиги, которые совершали россиянки во время войн
23:57
Подвиги, которые совершали россиянки во время войн
Истории Люди
Голодный лебедь стянул с девушки купальник
00:20
Голодный лебедь стянул с девушки купальник
Безумный мир Люди
Грузин-шутник прогулялся по пляжу в розовых стрингах
04:30
Грузин-шутник прогулялся по пляжу в розовых стрингах
Люди Безумный мир
Автозавод нанял на работу собаку-робота
00:30
Автозавод нанял на работу собаку-робота
Безумный мир
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
Медвежонок 4 дня бродил по лесу с ведром на голове
04:11
Медвежонок 4 дня бродил по лесу с ведром на голове
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение