В подмосковной реке поймали крокодила 

Пойманного в подмосковной реке крокодила отправили в Коломну. Об этом пишет газета «Подмосковье сегодня».

Главный редактор «Подмосковья сегодня» Илья Попов утверждает, что неделю назад заметил небольшую рептилию в речке Вьюнка недалеко от деревни Русавкино-Романово в Балашихе. Сотрудники газеты сообщили о крокодиле в соответствующие службы, однако реакции не последовало.

В итоге хищника поймал Сергей Балаев — владелец фермерского хозяйства «Экодеревушка», расположенного в селе Парфентьево под Коломной. Он рассказал, что труднее всего было найти крокодила. Когда его стали ловить, рептилия даже не сопротивлялась. Балаев объясняет это тем, что температура воды в подмосковной реке не подходит для столь теплолюбивого существа.

Крокодила отвезли на крокодиловую ферму «Экодеревушки», где живут более 50 крокодилов и аллигаторов различных видов, в том числе нильские, сиамские, узкорылые и гребнистые крокодилы. На сайте фермы особо упоминается трехметровый нильский крокодил Валера.

«Экодеревушка» занимается разведением домашних животных и производством фермерских продуктов. Помимо крокодиловой, при ней действуют козья и улиточная ферма. Также в «Экодеревушке» живут коровы, овцы, гуси, утки, лошади, белки, кобры, мангусты, анаконды, фенеки, обезьяны, еноты, индюшки, вараны, игуаны, сурикаты и хамелеон.